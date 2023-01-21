سلامة الغذاء: حل 100% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في 2022

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي إن نسبة الاستجابة للشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء قد بلغت 100%، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022.



وأوضح الهوبي في تصريح له ، أنه في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وبالتعاون الدائم بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء و إدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد تم التعامل مع إجمالي عدد 2260 شكوى، حيث بلغ عدد الشكاوى الفردية 1897 وعدد الشكاوى الجماعية 363 شكوى، ذاكرا أنه جاري مراجعة وفحص 11 شكوى فقط، وذلك عن العام الماضي 2022.



وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على سرعة تعامل فريق إدارة الشكاوى بالهيئة مع الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى، وهو ما يشير إلى التنسيق الدائم والمستمر بين الجهتين ، وينعكس بدوره إيجابياً على المواطن المصري وعلى منظومة سلامة الغذاء في مصر بشكل عام.



وفي سياق متصل ،وخلال شهر يناير الجاري ، وردت شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بحدوث حالات تسمم عقب تناول وجبات أحد المطاعم بمدينة الشروق.



وبفحص الشكوى من خلال فريق الشكاوى الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسحب عينات من المواد الغذائية المتداولة بالمطعم، تبين تلوث وجبات المطعم ببكتريا ممرضه، وكذلك وجود العديد من المخالفات الجسمية وعدم تطبيق الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المنشأة المخالفة.



كما تم فحص إحدى الشكاوى ضد واحد من مصانع المخبوزات بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتبين وجود مخالفات جسيمة متعلقة بالاشتراطات الاساسية لسلامة الغذاء مما ترتب عليه إجراء محضر قيد جنح أول العاشر من رمضان.



وأهاب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمواطنين بضرورة إخطار الهيئة والإبلاغ الفورى عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء:

( https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx ) أو الاتصال بالخط الساخن 16528، أو الاتصال المباشر بإدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على رقم 01555771100 أو إرسال الشكوى على الواتس آب على رقم 01555771100، او إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني consumer.complain@nfsa.gov.eg لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.