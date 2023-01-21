الأردن يدين حرق القرآن الكريم: يؤجج الكراهية والعنف ويهدّد التعايش السلمي

تتوالى الإدانات الدولية والرسمية على حرق القرآن الكريم من قبل أحد الأحزاب السويدية المتطرفة، ورفضت وزارة الخارجية الأردنية هذه الخطوة بشكل قاطع.



وفي تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عبّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن رفضها، وإدانة المملكة لهذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف، ويهدّد التعايش السلمي.



يشار إلى أنه في وقت سابق، وأمام السفارة التركية في ستوكهولم، قام زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف راسموس بالودان - بحرق نسخة من القرآن أمام العامة خلال فعالية نظّمها لهذا الغرض، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.