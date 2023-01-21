أمريكا تتهم كوريا الشمالية بمواصلة دعم العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

اتهم البيت الأبيض، كوريا الشمالية بمواصلة دعمها للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة والذخيرة لشركة عسكرية خاصة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي - في تصريح صحفي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت - إن "وزارة الخزانة الأمريكية ستصنف الشركة العسكرية الروسية الخاصة (مجموعة فاجنر) على أنها منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وستفرض عليها المزيد من العقوبات الأسبوع المقبل، إلى جانب شبكة دعمها في قارات متعددة".

واتهم كيربي "كوريا الشمالية بنقل أسلحة، مما ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي. ونشرت الحكومة الأمريكية صور الأقمار الصناعية وقالت إنها تظهر قطارات روسية تسافر إلى كوريا الشمالية في 18 نوفمبر وتعود إلى روسيا في اليوم التالي محملة بحاويات".

وأشار كيربي إلى أن "الصور تظهر التسليم الأولي للأسلحة الكورية الشمالية إلى فاجنر، التي تعتقد الولايات المتحدة أنها تنشر حوالي 50 ألف فرد في أوكرانيا".

جاء نشر الصور بعد أن نفت كوريا الشمالية دعمها لروسيا في عملياتها ضد أوكرانيا.