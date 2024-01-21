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أعداد جريدة الشروق
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 أحدهم ضابط بمعارك جنوبي غزة

هايدي صبري
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 10:26 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين أحدهم ضابط، في معارك جنوب قطاع غزة، الجمعة.

وقالت هيئة البث الرسمية إن الجيش "سمح صباح اليوم الأحد، بنشر خبر مقتل المساعد في صفوف الاحتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، (23 عامًا) من بلدة نحاليم"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابعت الهيئة أن سيلفرمان "هو مقاتل في الكتيبة 7421 من لواء كرييتي، وقد قتل الجمعة في معركة جنوب قطاع غزة".

ووقف المصدر نفسه، بذلك يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 "إلى 531".

وأضافت الهيئة أنه "في المعركة ذاتها، أصيب ضابط احتياط من سلاح المدرعات، إضافة إلى مقاتل من الاحتياط من الكتيبة نفسها بجروح خطيرة".

كما "أصيب جندي احتياط في الكتيبة 466 بجروح خطيرة خلال معركة دارت وسط قطاع غزة"، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ولم يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أية معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الجندي سيلفرمان أو إصابة الثلاثة الآخرين.

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، إثر المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، بذلك يرتفع عدد قتلاه في المعارك البرية منذ بداية التوغل في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023 إلى 195.


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