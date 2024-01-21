الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يشن أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خانيونس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خانيونس من الجهة الشمالية والجنوبية».





🚨عاجل: احزمة نارية بمحيط مستشفى الامل التابع للجمعية في خانيونس من الجهة الشمالية والجنوبية.#غزة#لست_هدفا ❌ — PRCS (@PalestineRCS) January 21, 2024



واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في مدينتي غزة وخان يونس.



وأفاد شهود عيان، بسماع صوت انفجار ضخم هز المنطقة الجنوبية في جباليا شمال قطاع غزة، تزامنا مع استهداف مدفعية الاحتلال عدة مناطق في جباليا البلد.



واستشهد ثلاثة مواطنين في استهداف سيارة مدنية في سوق اليرموك بمدينة غزة، كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.



وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المناطق التي يتم قصفها في مدينة غزة وشمالها، وتقوم باستهداف كل من يقترب، خاصة في حي الشيخ رضوان والنصر وغيرها.



واستشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال شن الغارات وتدمير المنازل في مدينة خان يونس، والمناطق الشمالية والشرقية، تحديدا في القرارة وعبسان، مع تصاعد سحب الدخان في البلدة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارات متواصلة على مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال، قنابل دخانية وقذائف مدفعية، في منطقة حي المنارة جنوبي شرق خان يونس.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا خلف مسجد الألباني في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.



واستشهد الصحفي كرم أحمد أبو عجيرم (25 عاما) (صحفي حر) جراء قصـف إسرائيلي لمنزله في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.