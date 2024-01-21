سلاح الجو البريطاني يوفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بتنفيذ 50 طلعة استطلاعية فوق غزة

ذكرت صحيفة استقصائية بريطانية، أن سلاح الجو البريطاني نفذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وأضافت "ديكلاسيفايد يو كيه"، وهي تعمل في إجراء أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن طائرات بريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوب قبرص، وقامت بـ50 طلعة استطلاعية في سماء غزة منذ بداية ديسمبر الماضي بواقع طلعة واحدة يوميا، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "شادو آر 1" المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة، بحسب وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

وأوضحت أن أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر الماضي، وأجرت 3 طلعات يوم 3 يناير الحالي، استمرت كل طلعة منها 6 ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان يوم 3 ديسمبر الماضي أنه سيتم إجراء رحلات استطلاعية فوق غزة "لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في غزة".

وكانت "ديكلاسيفايد يو كيه"، قد ذكرت يوم 26 نوفمبر الماضي، أن طائرات عسكرية أمريكية وبريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري، وأن 33 رحلة عسكرية جوية تمت بين أكروتيري وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز "سي 17 إيه" في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر الماضي.