فوز أغنية «ياليل ويالعين» للمطرب شامي بجائزة الأغنية المفضلة في حفل joy awards

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بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، بالرياض بالمملكة العربية السعودية وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.



وقدمت الفنانة سلافة معمار جائزة الأغنية المفضلة لعام 2023، للفنان الشامي عن أغنية "ياليل ويالعين"، وتنافس على الجائزة 4 أغاني، هي؛ "اغنية فوق" للمطربة أصالة، وأغنية " مزلاج" للمطربة أميمة طالب، وأغنية "وياك وياك" للمطربة أحلام، وأغنية "ياليل ويالعين" للمطرب الشامي.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم .