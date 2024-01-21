الرئيس البولندي يتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة السياسة عندما منع أموالا تقدر بمليارات اليورو عن الحكومة السابقة

اتهم الرئيس البولندي أندريه دودا، الاتحاد الأوروبي بممارسة السياسة، عندما منع عن الحكومة السابقة، أموالا تقدر بمليارات اليورو، كتمويل بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد.

وتأتي تصريحات دودا في أعقاب مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي يقترب من التوصل لاتفاق للإفراج عن الأموال، بعد أن وعدت حكومة رئيس الوزراء دونالد تاسك الجديدة، بإلغاء التغييرات التي أدخلتها في السلطة القضائية إدارة حزب القانون والعدالة السابقة، التي هُزمت في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.

وقال دودا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الليتواني، جيتاناس نوسيدا، اليوم الأحد: "ليس لدي أي شك في السبب وراء حجب الأموال عن خطة الصمود والتعافي"، مضيفا أن "هذا كان عملا سياسيا بحتا ضد السلطات البولندية السابقة، ومحاولة للدفع لتغيير الحكومة".