تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا معرض "كيراموس"، للدكتورة صالحة المصري، وذلك في الفترة من 23 وحتى الإثنين 29 يناير الجاري.

ويضم المعرض 40 قطعة خزفية، و4 جداريات مستخدمة خامات مختلفة منها "الطين الأسواني، الجريت، الأكاسيد، وكلوريد حديد، والسلفات تستلهم خلالها التراث، وتجسد أهمية ارتباط المجتمعات بموروثاتها الحضارية.

يذكر أن الدكتورة صالحة المصري تخرجت في كلية التربية الفنية - جامعة حلوان، حاصلة على ماجيستير النقد والتذوق الفني - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان عام 2011، ودرجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص النقد والتذوق الفني عام 2020.



وشاركت في العديد من المعارض الفنية ولها العديد من الدراسات والمقالات النقدية، بدأت العمل على معرض "كيراموس"، بأحد الجداريات الخزفية، والتي استوحت رموزها من الكتابات المصرية القديمة، المسمارية، الساسانية، السومرية الأكادية، الأرامية، متخذة من رموزها موتيفات تثري السطح الخزفي جماليا.