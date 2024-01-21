تفتتح عروض مسرحية "جريمة بيضاء" للمخرج سامح بسيوني، في الثامنة مساء الجمعة المقبل، على مسرح الهوسابير بوسط القاهرة.

العرض صياغة درامية للشاعر والكاتب يسري حسان، مأخوذة عن قصة "العطل" للكاتب السويسري فريدرش دورينمات، ترجمة سمير جريس.

يلعب بطولة العرض عدد كبير من الممثلين، ومنهم ناصر سيف، وخالد محمود، وعلاء قوقة، وأيمن الشيوي، ورضا إدريس، ومنة بكر، ونور القاضي، وأحمد أبو زيد، ووليد الإدفاوي، ورامي شبل، وجنا عطوة، ونور مجدي.

العرض ديكور حازم شبل، وملابس سماح نبيل، وإضاءة إبراهيم الفرن، وموسيقى محمد علام، ودراما حركية بوسي الهواري، وماكياج محمد شاكر، ومخرج منفذ شروق طارق.

وقال سامح بسيوني إنه تحمس لإخراج النص بعد أن قرأ قصة العطل، واكتشف أنها واحدة من القصص العالمية المهمة التي تطرح أفكارا عميقة حول الإنسان، في كل زمان ومكان، وكيف أن هناك من يرتكبون جرائم يمكننا أن نسميها بيضاء، دون أن تتمكن العدالة من إدانتهم، فضلا عن أفكار أخرى مثل الأنانية والنرجسية وغيرها من القضايا التي يحتويها هذا النص القصير.

أشار بسيوني إلى أن الكاتب يسري حسان اضاف الكثير للنص الأصلى، من شخصيات وأحداث، دون مساس بالرؤية الكلية لنص فريدرش دورينمات.

أضاف بسيوني أنه كان حريصا على الاستعانة بمجموعة من الممثلين أصحاب المواهب الكبيرة، وذلك نظرا لثراء الشخصيات التي يتطلب تجسيدها خبرة وفهم عميق لطبيعتها، فضلا عن مجموعة من الشباب الموهوبين الذين سيكونون مفاجأة في هذا العرض.

وعن إصراره على تقديم العرض بالفصحى، قال المخرج سامح بسيوني إنه رأى أن الفصحى ستكون قادرة أكثر على التعبير عن طبيعة الشخصيات ومنحها ثقل وعمق، فضلا عن رغبته في تقديم عرضا جادا ورصينا من خلال الإنتاج القطاع الخاص، لينفي الفكرة السائدة عن أن القطاع الخاص لايقدم سوى الأعمال الكوميدية الخفيفة.

وقالت الكاتبة أروى قدورة منتجة العرض إن فكرة النص جذبتها بشدة، مؤكدة أنها صادفت في حياتها مثل هذه الشخصية النرجسية التي يمكن أن ترتكب العديد من الجرائم المعنوية دون أن تدري، أو دون أن تبالي، ولذلك كان تحمسها للدخول في هذه المغامرة التي لا يمكن أن يدخلها قطاع خاص، لكنها دخلتها إيمانا منها بأن القيمة هي التي تبقى، وأن هذا القطاع يجب أن يساهم في النهوض بالمسرح، لا جره إلى الوراء.