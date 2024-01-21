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أكد جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن نسور قرطاج ظهروا بشكل أفضل أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية عكس مباراة ناميبيا السابقة.

وتعادل منتخب تونس في المباراة الثانية له في كأس أمم أفريقيا ضد مالي بهدف لكل فريق، في المجموعة التي تضم مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا إلى جانب تونس.

قال جلال القادري في تصريحات تلفزيونية لقناة «بي إن سبورتس»:" شاهدنا رد فعل منتخب تونس وظهرنا أمام مالي أفضل من المباراة التي قدمناها أمام ناميبيا على كل المستويات، سواء الجانب الذهني أو البدني".

أضاف القادري:" منتخب تونس ظهر بشكل مميز على مستوى الرغبة والروح وقاتلنا من أجل تحقيق الانتصار لكنه لم يتحقق في النهاية".

أوضح القادري:" قدمنا شوط أول جيد ضد مالي وبعدما تأخرنا بهدف أظهرنا قوة شخصية المنتخب وأدركنا التعادل أمام منتخب قوي ويمتلك إمكانيات فردية وبدنية كبيرة".

شدد القادري:" سيكون لنا رد فعل أقوى في المباراة الثالثة أمام جنوب أفريقيا وسنحقق الانتصارالذي سيقودنا إلى التأهل".

أوضح القادري:" النقد الشديد الذي يتعرض له منتخب تونس يأتي من حب الجمهور الكبير لنا وهذا أمر طبيعي".

أتم القادري تصريحاته:" هدفنا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة من أجل التأهل للدور القادم في أمم أفريقيا".