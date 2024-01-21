كبير مستشاري بايدن يزور مصر وقطر لبحث التوصل لاتفاق تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، إن بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، يزور مصر وقطر هذا الأسبوع، لإجراء محادثات بهدف التواصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.



وأشار الموقع، إلى أن «المسئولين الأمريكيين يؤمنون بأن التوصل إلى هذا الاتفاق، قد يكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة».



وتعد تلك الرحلة الثانية التي يقوم بها ماكجورك إلى المنطقة هذا الشهر؛ لمناقشة الحرب على غزة، إذ أجرى زيارة سابقة للعاصمة القطرية الدوحة في التاسع من يناير.



وبحسب الموقع الأمريكي، يعتزم «ماكجورك» لقاء رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل في مصر، كما يجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة في وقت لاحق من الأسبوع.



وقالت المصادر إن كبير المستشارين من المتوقع أن يناقش الحرب في غزة والتوترات الإقليمية الأخرى، أثناء وجوده في المنطقة.



ورفض البيت الأبيض التعليق على الزيارة، كما رفض مسئولون قطريون ومصريون التعليق لموقع «أكسيوس».