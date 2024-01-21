الجامعة العربية تشارك في قمة دول عدم الانحياز بأوغندا

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قمة دول عدم الانحياز التي عُقدت في كمبالا بأوغندا، بناءً على دعوة من رئيس القمة يوري موسيفيني رئيس أوغندا، ومثل الأمين العام في القمة الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

ونقل منزلاوي لوزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط وتمنياته لأوغندا بالتوفيق في مهام رئاسة القمة، فيما ثمن أودونجو حرص الجامعة على الحضور والمشاركة.

كما hلتقى الأمين العام المساعد بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء ونواب وزراء الخارجية الأعضاء في الحركة وتم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة السبيل في إنهاء الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وعبرت جامعة الدول العربية في كلمتها على ضرورة التزام أي ترتيب حول مستقبل ومصير فلسطين لمبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين والمطالبة بتحرك المجتمع الدولي بشكل حثيث، وخاصة الدول ذات التأثير، أن تلعب دوراً بناءً بشكل موضوعي في جميع المحافل الدولية، والتأكيد على التأييد بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.