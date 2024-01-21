وزير الخارجية التركي ورئيس المكتب السياسي لحماس يبحثان التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تطورات الأوضاع في غزة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الاحد.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الأناضول" بأنّ فيدان استقبل هنية، أمس السبت. وبحث الجانبان قضايا وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

ومن جانبها، أصدرت "حماس" بيانا قالت فيه إن وفدا من الحركة بقيادة هنية التقى مساء أمس السبت فيدان، "حيث بحثا التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل وقفه"، بحسب ما نقلته "الاناضول".

كما بحث الجانبان وفق المصدر نفسه "سبل إيصال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني وإغاثته، خاصة في شمال القطاع، وملف التبادل (الأسرى)".

ومما بحثه هنية مع الوزير فيدان أيضا "تحقيق الأهداف والتطلعات السياسية (للشعب الفلسطيني) بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير".