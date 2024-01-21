 الأربعاء.. القومي للسينما يعرض فيلم الشهيد احتفالا بأعياد الشرطة - بوابة الشروق
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الأربعاء.. القومي للسينما يعرض فيلم الشهيد احتفالا بأعياد الشرطة


نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 11:56 م

يقيم مركز الثقافة السينمائية في السادسة مساء الأربعاء المقبل، عرضاً سينمائياً لفيلم "الشهيد"، للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما 2020، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

ويعد الفيلم ملحمة وطنية كبرى، وهو مأخوذ عن كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة.

ويتناول الفيلم قصة استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة هم رقيب عماد أمير رشدي، ورائد شرطة محمد أنور جمعة، ومقدم بالقوات المسلحة شريف محمد عمر.

ويعقب الفيلم ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد، يتحاور خلالها الجمهور مع مخرج الفيلم عاطف شكري، والكاتب محمد نبيل.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بتكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير.

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