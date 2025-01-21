ترامب يقيل الشيف خوسيه أندريس من المجلس الرئاسي للرياضة والتغذية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الشيف خوسيه أندريس، سيُقال من المجلس الرئاسي للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، بحسب ما ورد في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال".

كما أقال ترامب أيضا الجنرال السابق مارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية، وبريان هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومز من المجلس الرئاسي للتصدير، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

ويقول ترامب إن "مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين، يعمل بجد من أجل تحديد وإقالة أكثر من ألف فرد من المعينين الرئاسيين من قبل الإدارة السابقة، والذين لا يتماشون مع رؤيتنا /لجعل أمريكا عظيمة مجددا/".