أم يابانية تدعو ترامب لإنقاذ ابنتها وآخرين ممن اختطفتهم كوريا الشمالية

قالت والدة امرأة يابانية اختطفتها كوريا الشمالية، إنها تأمل في أن ينقذ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ابنتها وغيرها من المختطفين من كوريا الشمالية، بحسب ما نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء.

وأصدرت الأم يوكوتا ساكي /88 عاما/ البيان الخاص بها بعدما أدى ترامب اليمين الدستورية، بوصفه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، أمس الاثنين.

وكانت كوريا الشمالية اختطفت ميجومي، ابنة يوكوتا، في عام 1977، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما فقط.

والتقت يوكوتا بترامب في عامي 2017 و2019، عندما زار طوكيو خلال فترة ولايته الأولى.

وأثار ترامب قضية قيام كوريا الشمالية بخطف مواطنين يابانيين، خلال قمته الأولى التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.

وتقول يوكوتا في بيانها إن هناك العديد من الشباب اليابانيين، بمن فيهم ابنتها، الذين اختطفهم كوريا الشمالية ولا يزالوا هناك.