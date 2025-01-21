شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة الشدة مصاحبة برياح خفيفة وإنخفاض نسبي في درجات الحرارة، تزامنًا مع آخر أيام نوة الغطاس.

ووجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سيارات الطوارئ بالمناطق الساخنة، بالتزامن مع استمرار أعمال تنظيف الشنايش، وأغطية الصرف الصحي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمياه الأمطار.

من جانبه أكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل في حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، مكلفا جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)