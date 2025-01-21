سموتريش: الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا تمهيدا لاستئناف الحرب

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، إن «الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا تمهيدا لاستئناف الحرب وتحقيق النصر الكامل».

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، تعليقًا على استقالة كل من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فنكلمان.

وأعرب عن ثقته في تولي وزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس، منصب رئيس الأركان خلفًا لـ«هاليفي»، الذي شكره على الإنجازات العسكرية الكبيرة التي حققها خلال فترة خدمته.

وتقدم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، رسميًا باستقالته لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، على أن تسري اعتبارًا من 6 مارس المقبل.

واعترف هاليفي، في خطاب الاستقالة بمسئوليته عن فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، قائلًا إن «الجيش فشل في مهمته الدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنًا باهظًا».

وأضاف: «هذا الفشل الذريع يرافقني كل يوم، وساعة بساعة، وسيظل كذلك لبقية حياتي»، بحسب ما ورد بالرسالة.

وزعم أنه «اتخذ قرار التقاعد، بعدما خاض الجيش حربًا على مدار شهور طويلة في 7 جبهات، وأصبحت له اليد العليا في جميع ساحات القتال، وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط».

وقال إنه سيكمل التحقيقيات في أحداث 7 أكتوبر خلال الفترة المتبقية من ولايته، وسيحافظ على جاهزية الجيش لمواجهة التحديات الأمنية.