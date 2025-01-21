ترامب يصدر عفوا عن نحو 1500 متهم في هجوم 6 يناير على الكونجرس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إنه أصدر عفواً عن نحو 1500 متهم في هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي، كما سيصدر ستة قرارات لتخفيف أحكام.