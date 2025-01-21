ترامب يصدر عفوا عن نحو 1500 متهم في هجوم 6 يناير على الكونجرس الأمريكي

الأكثر قراءة
التعدي على طالبة مدرسة التجمع.. القصة الكاملة للواقعة بعد إخلاء سبيل المتهمات من النيابة
رئيس شركة «إي آند» لـ«الشروق»: خدمة مكالمات الواي فاي تم تفعيلها اليوم رسميا بنفس تكلفة المكالمات العادية
إسرائيل تكشف الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من غزة
الاثنين 20 يناير 2025.. الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى نهاية التعاملات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إنه أصدر عفواً عن نحو 1500 متهم في هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي، كما سيصدر ستة قرارات لتخفيف أحكام.