 ترامب يصدر عفوا عن نحو 1500 متهم في هجوم 6 يناير على الكونجرس الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يصدر عفوا عن نحو 1500 متهم في هجوم 6 يناير على الكونجرس الأمريكي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 3:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 3:48 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إنه أصدر عفواً عن نحو 1500 متهم في هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي، كما سيصدر ستة قرارات لتخفيف أحكام.


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