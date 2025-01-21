استنكرت الإعلامية لميس الحديدي، المشاجرة التي وقعت بين طالبتين داخل مدرسة دولية شهيرة بالقاهرة الجديدة، منتقدة سلوك الطلاب الذين وقفوا متفرجين يصورون ويصفقون دون أي محاولة للتدخل.

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» إن القضية لا تكمن في مدة المشاجرة، التي تقول المدرسة إنها استمرت 30 ثانية؛ بل في سلبية الطلاب الذين وقفوا يشاهدون ويصفقون، معلقة: «القضية أن باقي الأولاد واقفة تتفرج وتصفق.. تربية إيه دي؟».

وتساءلت مستنكرة: «مدرسة إيه اللي العيال واقفة تتفرج وتصفق ورافعة الموبايل تصور، والأولاد واقفة تضحك وبتعمل كفك حاجة زي الفل»، معتبرة أن الفيديو الذي نشرته المدرسة يُدينها أكثر ما يبرئها.

وأعربت الحديدي، عن أسفها لغياب التربية في البيوت والمدارس، قائلة: «العيال مبسوطة وعاملة احتفال ببنت اتكسر أنفها.. كدا لا تربية ولا تعليم، لا تربية عيال في بيوتهم، ولا في المدرسة.. غير التعليم قصة ثانية».

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن أن طالبة تدعى كارما في المرحلة الابتدائية تعرضت لاعتداء وضرب على يد 3 طالبات بالمرحلة الثانوية في المدرسة نفسها، وأصيبت الفتاة المجني عليها بكسور وكدمات في الوجه ونقلت إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، وجه وزير التربية والتعليم باتخاذ إجراءات حاسمة، شملت وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وفصل الطالبات المعتديات فصلا نهائيًا، وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة حتى بداية العام الدراسي المقبل.

كما تقرر فصل الطلاب الذين صوروا الواقعة ونشروها لمدة أسبوعين، وإحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الشؤون القانونية بالوزارة.