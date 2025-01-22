ضبط ربة منزل ونجلها بعد تعديها على طالب بسكين داخل مدرسة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا من القبض على ربة منزل وابنها بعد طعنها طالبًا داخل حوش مدرسة الزراعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة.

وكانت تحقيقات الأجهزة الأمنية قد كشفت عن قيام ربة منزل بطعن طالب داخل حوش مدرسة الزراعة بقرية دندرة مستخدمة سكينًا.

وأظهرت التحريات الأولية إصابة الطالب "ح.م"، البالغ من العمر 17 عامًا، بطعنات من آلة حادة وجهتها له ربة المنزل بسبب خلافات بين نجلها والطالب المجني عليه، مما دفعها للتوجه إلى المدرسة وطعن الطالب عقب انتهاء امتحانات العملي.

وباشرت نيابة مركز قنا التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان والمسؤولين داخل المدرسة، وطالبت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.