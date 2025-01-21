فوز سهل لباتشوكا على سانتوس بالدوري المكسيكي

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اختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري المكسيكي لكرة القدم بفوز باتشوكا على ضيفه سانتوس لاجونا 2-1 فجر اليوم الثلاثاء.

افتتح تاهيل أدريان خيمينيز، لاعب سانتوس لاجونا، التسجيل بهدف في مرماه بطريق الخطأ (ق 30) ليحتسب لصاحب الأرض، الذي جاء هدفه الثاني عبر إميليو رودريجيز (ق45+7).

وساء وضع سانتوس عقب طرد لاعبه الكولومبي كريستيان داخومي في الدقيقة (44)، لكنه تمكن في اللحظات الأخيرة من المباراة من تقليض الفارق بهدف من ركلة جزاء أحرزه لاعبه خوسيه خوان ماسياس في الدقيقة (ق89).

بهذا يكون باتشوكا قد استهل مسيرته بالدوري المكسيكي بانتصار، بعدما تأجلت مباراته بالجولة الأولى أمام ليون حتى 5 فبراير.

وحصد الفريق النقاط الثلاث، ليحل بالمركز السادس بالترتيب، بفارق 3 نقاط عن تيجريس المتصدر، أما سانتوس لاجونا فمني بهزيمته الثانية على التوالي، ليتذيل التريب دون أي نقاط في جعبته.