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أثنى محمود كهربا مهاجم الأهلي بزميله محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده، مؤكدا أنه تجمعهما علاقة مميزة.

قال كهربا خلال استضافته بقناة (إم بي سي مصر 2) مساء الإثنين "الشناوي جدع وصاحب صاحبه، أشعر أنه مثل (باب) ولا أرتاح إلا بالحديث معه في كل شيء يخصني".

وأضاف "الشناوي شخصية جميلة ويحب النادي الأهلي جدا، إنه القائد، وشقيقي الأكبر".

وسئل من الأفضل كولر أم موسيماني، ليجيب بلا تردد "بصراحة كولر أفضل كثيرا في التعامل الإنساني".

وواصل "لا أعرف ما أقوله لموسيماني ربنا يسهل له حاله، لقد ظلمني كثيرا، كان يتعمد أن يطلق صفارته في التقسيمة، وأنا في اتجاهي لتسجيل هدف، لقد كرر ذلك أكثر من مرة".

واستطرد "موسيماني كان لا يحب أن يرى الجماهير تهتف للاعب بل يريد التقدير لنفسه فقط".

وأتم كهربا ضاحكا "المدربون هم من يتغيرون في التعامل معي وليس أنا"، وذلك ردا على تدهور علاقته بمدربي الأهلي تدريجيا.