متحدث الخارجية القطرية: نعمل على توفير الدعم السياسي الذي يدفع الجانبين إلى الالتزام باتفاق غزة

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن «الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية تبحثان عن السلام في غزة».

وأضاف خلال إحاطته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة تقدر انخراط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابي في الوساطة، مؤكدًا أنه «أدى إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار».

وذكر أن قطر تعول على وساطة إدارة ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، قائلًا إن الدوحة تحاول خلال تلك المرحلة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والتغلب على كل الصعوبات التي تواجه التنفيذ.

وأوضح أن الدوحة تعمل مع مصر والولايات المتحدة بشكل دائم؛ للإعداد لمرحلة المفاوضات المقبلة حول المرحلة الثانية.

ونوه في الوقت نفسه، أنه «لا يمكن الجزم بتطبيق الاتفاق بتفاصيله الكاملة؛ بسبب التغيرات على أرض الواقع»، مشيرًا إلى حرص الوسطاء على توفير الدعم السياسي الذي يدفع الجانبين نحو الالتزام بالاتفاق.

وواصل: «حتى الآن نشهد تطبيقًا كاملًا للاتفاق، وإلى حد بعيد الالتزام بتوقيتاته، هناك أكثر من 500 شاحنة مساعدات تدخل القطاع، وتابعنا تبادل الأسرى وعودة النازحين إلى منازلهم».