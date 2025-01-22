مستشار رئيس فلسطين: لست متأكدا من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال محمود الهباش مستشار رئيس فلسطين محمود عباس، إن أولويتهم منذ بداية العدوان كانت التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنَّ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لو كان قد تم مبكرًا لكان قد تم توفير الكثير من الدماء الناجم عن العدوان الذي أرادته إسرائيل وسعت إليه ووفرت له الذرائع.

وشدد على ضرورة المحافظة على الهدوء ووقف العدوان، والتركيز على إغاثة المواطنين وتعزيز بقائهم في قطاع غزة، مؤكّدًا أن غير متأكد من أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يصمد.

وأرجع ذلك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يبحث هو وشركاؤه وائتلافه اليميني المتطرف، يبحث عن فرصة لاستئناف الحرب، موضحًا أن نتنياهو يدرك أنه كلما طال أمد الهدوء فإنّ ذلك سيقربه من فقدان منصبه وتغيير الوضع السياسي والحكومي في إسرائيل.

واستدلّ على ذلك بأنه فور وقف إطلاق النار في غزة، بدأ عملية عسكرية على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.