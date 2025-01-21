رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن

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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، من تصاعد النزاع الاقتصادي مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترمب.

وقالت فون دير لاين: "لا توجد اقتصادات أخرى في العالم متكاملة مثلنا".

وأضافت فون دير لاين في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري: "الشركات الأوروبية توظف في الولايات المتحدة 5ر3 مليون أمريكي، كما تعتمد مليون وظيفة أمريكية أخرى بشكل مباشر على التجارة مع أوروبا".

وأعلن ترامب، خلال حملته الانتخابية، اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 إلى 20 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

ويأمل ترامب أن تساعد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة في تعزيز الصناعات المحلية.

ولم تذكر فون دير لاين اسم ترامب في خطابها، لكنها أكدت عمق الروابط بين الاقتصادين.

وقالت رئيسة المفوضية: "هناك الكثير على المحك لكلا الجانبين"، مضيفة أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقدر بنحو 5ر1 تريليون يورو،وهو ما يمثل 30 ٪ من حجم التجارة العالمية.

وأوضحت أن "سلاسل التوريد تمتد بالكامل على جانبي المحيط الأطلسي".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه يتم تصنيع الطائرات والأدوية الأمريكية باستخدام المواد والأدوات الأوروبية، فيما يستورد الاتحاد الأوروبي العديد من الخدمات الرقمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وأضافت فون دير لاين أن من أولويات الاتحاد الأوروبي التفاعل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقالت: "أولويتنا القصوى ستكون التفاعل المبكر ومناقشة المصالح المشتركة والاستعداد للتفاوض".