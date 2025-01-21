زيلينسكي يعوّل على جهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا بعدالة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل أن يساعد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في التوصل إلى نهاية عادلة لحرب روسيا ضد بلاده.

وتابع زيلينسكي في خطاب أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا اليوم الثلاثاء: "ترامب، كما قال لي، وذكر لاحقا ذلك علنا، إنه سيفعل كل شيء لإنهاء الحرب هذا العام".

لكنه أضاف أن تحقيق السلام المستدام هو أكثر أهمية من وقف سريع للقتال.

وقال زيلينسكي أمام التجمع السنوي للقادة السياسيين ورجال الأعمال والقادة الماليين:"نحن نخوض هذه الحرب على أراضينا. نحن نعرف جميع النقاط المؤلمة. نحن نفهم مدى الألم الذي نشعر به. لقد فقدنا شعبنا".

وأضاف: "نريد إنهاء الحرب هذا العام - لكن ليس فقط بكلمة -بسرعة-، بل أيضا -بعدالة-".

وقال إن الأوكرانيين يستحقون أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم والعيش في "أمن".

وتابع زيلينسكي قائلا: "يبدو لي أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية".

وتعهد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية يوم الإثنين، خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب التي استمرت نحو ثلاث سنوات فور عودته إلى منصبه، لكن خطته لا تزال غير واضحة.

وفي خطابه، طلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي المساعدة في التعامل مع ترامب، الذي قال إنه أحيانا يتلقى "معلومات مضللة أو رسائل موالية لروسيا" من الأشخاص المقربين منه.

وقال:"بالنسبة لنا، من المهم جدا أن تكون أوروبا صوتها عال، حتى يكون هناك المزيد من الأصوات حول ترامب، ليفهم بوضوح التفاصيل والمخاطر".