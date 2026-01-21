أودي تكشف عن سيارتها للموسم الأول في فورمولا- 1

كشف فريق أودي المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الثلاثاء عن سيارته لموسمه الأول في بطولة العالم ، خلال حفل إطلاق جرى في برلين اليوم الثلاثاء.

واشترت أودي فريق ساوبر السويسري الذي نافس في فورمولا- 1 لعقود، وسيسجل الفريق ظهوره الأول في سباقات الجائزة الكبرى عبر سباق أستراليا بسيارة تعمل بأول وحدة طاقة خاصة بالشركة الألمانية.

وتتميز السيارة "آر 26" بكسوة لافتة من ألوان التيتانيوم وألياف الكربون وأحمر والحمم البركانية، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في حفل إطلاق في ميونخ خلال نوفمبر الماضي.

وقال جيرنوت دولنر، الرئيس التنفيذي لشركة أودي "يمثل اليوم أكثر من مجرد إطلاق، إنه يمثل الإعلان العام عن حقبة جديدة لأودي".

وأضاف "فورمولا 1 هي المسرح الأكثر طلباً في عالم رياضة المحركات، ونحن هنا ليس فقط للمنافسة، ولكن لتحديد مستقبل التقدم عبر التكنولوجيا".

ويضم فريق أودي السائقين نيكو هولكنبرج وجابرييل بورتوليتو، اللذين تسابقا معاً العام الماضي لصالح فريق كيك ساوبر.

وقال هولكنبرج "نحن فريق حقيقي برؤية واضحة طويلة المدى مدعومة بموارد هائلة وخبرة عالمية".

وينطلق الموسم الجديد لفورمولا- 1 في الثامن من مارس في أستراليا، وقبل ذلك، تستضيف البحرين الاختبارات الرسمية السابقة للموسم في الفترة من 11 إلى 13 فبراير ومن 18 إلى 20 فبراير.