وزيرا المالية والاستثمار يبحثان مع مسئولي شركة كوكاكولا العالمية زيادة استثماراتها في مصر

-الحكومة المصرية توفر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة وسياسات مالية وتجارية متسقة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية

في إطار مشاركتهما في فعاليات النسخة الـ56 من قمة دافوس الاقتصادية العالمية بسويسرا، التقى أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلاً من زوران بوجدانوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا اتش بي سي، ومايكل جولتزمان، نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا العالمية، حيث بحث اللقاء آفاق زيادة استثمارات الشركة بالسوق المصري، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المستدام وسلاسل الإمداد المحلية.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية توفر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، وسياسات مالية وتجارية متسقة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية والمحافظة على تنافسية السوق المحلي، كما أشارا إلى أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يمكن للشركات العالمية من خلاله توسيع عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرا بدور الشركات متعددة الجنسيات كشركاء استراتيجيين في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية مع التركيز على التوطين الصناعي واستثمار الموارد البشرية المؤهلة.

واستعرض اللقاء خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، حيث تم افتتاح خط إنتاج جديد في مصنع الشركة، مع خطط لافتتاح مصنع آخر في الإسكندرية، كما أنشأت الشركة مركزًا رقميًا كبيرًا في القاهرة يوظف حاليًا 170 موظفًا ومن المتوقع أن يصل إلى 450 موظفًا بحلول عام 2027، لدعم عمليات الشركة في 27 دولة.

من جانبه، استعرض مايكل جولتزمان نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا العالمية رؤية الشركة تجاه السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا محوريًا لعمليات الشركة في المنطقة، في ضوء ما تمتلكه من بنية صناعية متطورة، وقدرات لوجستية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة.

وأعرب نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في السوق المصري، ودعم خطط التوسع الصناعي المستدام، وتعزيز الشراكة طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الأخضر.