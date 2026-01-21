نائب رئيس جامعة عين شمس: ما تركه السابقون أمانة ومسئولية نواصل بها المسيرة

أعربت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادتها بإطلاق أولى احتفاليات سلسلة الندوات التي ينظمها القطاع تحت عنوان "جامعة عين شمس. ريادة وطنية تصنع المستقبل"، مؤكدة أن هذا العنوان يعبر بصدق عن مسيرة ممتدة من العمل والعلم والمسئولية الوطنية.

وأضافت أن هذه الندوات تحمل رسالة واضحة إلى الأجيال المتعاقبة من أبناء الجامعة، مفادها أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج التزام علمي وإخلاص مهني، وأن ما تركه السابقون هو أمانة ومسئولية نواصل بها المسيرة، ونبني عليها مستقبلًا أكثر إشراقًا.



وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن هذه الندوات تسلط الضوء على أحد أعظم المشروعات القومية والحضارية في تاريخ مصر الحديث، وتوثق بجدية وموضوعية الإسهامات المخلصة لأساتذة جامعة عين شمس الذين شاركوا بعلمهم وخبراتهم في هذا الصرح العالمي، الذي يقدم الحضارة المصرية للعالم برؤية معاصرة تليق بعراقتها.

وأكدت أن إسهامات الجامعة في هذا المشروع، وفي غيره من المشروعات القومية، تمثل جهدًا وطنيًا صادقًا يستحق التسجيل والحفظ، ليس بغرض الإشادة فقط، وإنما إيمانًا بأهمية التوثيق وبناء الذاكرة المؤسسية، لتكون مصدر إلهام ودافعًا للاستمرار والعطاء.



