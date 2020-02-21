وزير يمني يدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية بصواريخ بالستية

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أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، استهداف المملكة العربية السعودية بصواريخ بالستية من قبل جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "نستنكر بشدة جريمة الاستهداف الإرهابي الفاشلة التي نفذتها المليشيا الحوثية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة السعودية الشقيقة".

وأشار الإرياني إلى أن الاستهداف الصاروخي كان يهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان من كافة الجنسيات بينهم 2 مليون مغترب يمني" في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

‏واعتبر الإرياني بأن "جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، ومضي المليشيا في نهج التصعيد العسكري منذ مقتل ( قائد فيلق القدس قاسم )سليماني وتقويض كل جهود التهدئة".

وأفاد بالقول: "مليشيا الحوثي تصر على العمل كأداة إيرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين".

وفي وقت مبكر اليوم الجمعة، أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صواريخ بالستية" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

وأوضح المالكي، أن الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية "تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني" .

وحتى الآن لم يصدر الحوثيون أي تصريح حول هذا الاستهداف.

وسبق وأن استهدف الحوثيون أراضي المملكة بصواريخ بالستية ما أسفر عن سقوط خسائر مادية وبشرية، مؤكدين أن الاستهداف يأتي ردا على ما وصفوه بـ" استمرار العدوان والحصار على اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن داعما للحكومة الشرعية، ضد مسلحي الحوثيين، وذلك بعد أشهر من انقلاب الأخيرين على الحكومة الشرعية وطردها من العاصمة صنعاء عام 2014.