ضبط المتهمين بقتل «مبلط» في الدقهلية

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ضبط قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الدقهلية، المتهمين بقتل مبلط بالدقهلية.

تلقى مركز شرطة دكرنس، بلاغا من المستشفى العام بوصول (مبلط - 17 عاما) مُقيم دائرة المركز، مُصاب بجرح نافذ بالبطن إدعاء تعدى من آخرين وتوفى عقب وصوله.

وانتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية بقيادة اللواء سيد سلطان مدير المباحث، وبسؤال عمه (عامل - 56 عاما)، مُقيم دائرة المركز" اتهم كلاً من (عامل - 35 عاما)، و(ابنه - 17 عاما) مقُيمان بدائرة المركز، بالتعد على ابن شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" فأحدثا إصابته التى أودت بحياته لسابقة قيام المجنى عليه بالتعد بالضرب على المتهم الثانى.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات باستخدام السلاح الأبيض المضبوط.