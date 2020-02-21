هذه الأسباب ستجعلك تشرب القهوة قبل التمارين الرياضية

كثرت الدراسات والأقاويل حول القهوة، فهناك من يصفها بأنها مفيدة للجسم، وتحسن من بعض وظائفه، وكثيرون يلقون عليها بالاتهامات بأنها غير صحية، ما ساهم في تعزيز الصورة الذهنية السيئة عنها، كونها عامل يسبب الإدمان لدرجة أنه من الصعب التخلي عن عادة احتساء فنجان قهوة دافئ في الصباح، وفي حال إن كنت شخصًا يحرص عليها في كل صباح، وفي أغلب أوقات اليوم، وخاصة قبل أوقات التمارين الرياضية، فمن المؤكد أنك تساءلت عما إذا كان ذلك مفيد لصحتك أم لا!

وكشفت دراسة حديثة نشرتها المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية، أن شرب القهوة قبل جلسة التمرين يمكن أن يزيد من أدائك ويجعلك أكثر استمتاعا بما تفعله، وقد يساعدك أيضًا في تخفيف الوزن.

ويؤكد موقع "تايمز أوف إينديا" أن الرياضيين الذين تناولوا فنجاناً من القهوة الساخنة قبل ممارسة التمرينات الرياضية اليومية يستطيعون حرق 15% من السعرات الحرارية لمدة 3 ساعات بعد التمرين، وأثبتت الدراسة أن شرب الكافيين في الصباح يساعد أيضًا في ارتفاع معدلات الأيض على مدار اليوم.

بالإضافة إلى أن معظم الناس يجدون صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، فإذا كنت تفضل التمرين في فترة الصباح فشرب القهوة سيزيد من اليقظة ويساعدك على الحفاظ على التركيز أثناء القيام بأي تمرين.

ووفقًا لدراسة أخرى أجريت في جامعة إلينوي الأمريكية، فإن تناول القهوة يقلل من آلام العضلات بعد أداء تمرين مكثف، بالإضافة إلى أنها ستعجلك أقل توترًا، وقادرًا على تحمل التمرين لفترات طويلة.