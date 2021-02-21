وزير التعليم: لا شئ يستدعي القلق من امتحانات الفصل الدراسى الأول

تداخل الأمهات فى المنظومة التعليمية مضر بالمنظومة وأصبح "أوفر"





قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أنه لا شئ يستدعي القلق من امتحانات الفصل الدراسى الأول والوزارة اختارت الأسهل للطلاب ولكن من يرغب فى امتحان جميع المواد أنا موافق بعد موافقة وزارة الصحة.

وأوضح، في حوار علي قناة مدرستنا، أن هناك دول متقدمة وقفت الدراسة نهائية لأنها لم تجد حلول بإكمال العام الدراسى، مؤكدا ان الوزارة عملت أكثر للحلول التى تتناسب مع ظروف كورونا، ولكن هناك البعض يريد حلول تناسبه هو فقط .

وأضاف أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية ضعف طلاب الثانوى العامة، لذلك صدر القرار الأول بشأن ضم الامتحانات ثم تم عقد امتحان للطلاب موحد لمدة 3 ساعات، مشيرا إلي أن الامتحان المجمع لطلاب الشهادة الإعدادية يشترط أن يحصل الطالب فيه على 50% ولكنه لن يدخل فى المجموع النهائي لانه لا يعطي التقييم المناسب ولكنه يعفيه من مذاكرة الجزء الذي أدى الامتحان به في الفصل الدراسي الأول.

وأكد أنه فى الماضى لم يكن هناك ترمين وفكرة الترمين اختراع غير تربوى ولا توجد دولة فى العالم لديه ما يسمى بالترمين.

وتابع أن تداخل الأمهات فى المنظومة التعليمية مضر بالمنظومة والتدخل وما تطلبه الأمهات "أوفر" لأن التعليم علم وهل الجميع مؤهلين للكلام فيه .

وأكد أن الدولة قدمت كل الحلول المناسبة لتقييم الطلاب، وأنه لم يكن أمام الوزارة الا حلول محددة أولها رفض أي تقييم دون امتحان ولا نستطيع عمل تقييم من البيت لأن الطلاب بتنقل من بعض، متابعا: "هناك فصال فى المطالب والتعليم مش كده لأنه مش سوبر ماركت والحل المتاح حاليا أقيمه ومش أنزل الطالب كتير وبقول أننا هنحمى الطالب ساعتين وهنقلل عدد الأسئلة وعدد التواجد فى المدرسة، ولو فكرنا فى حلول تانية مش هنلاقى".

وتابع "لو نظرنا لسنوات النقل كل الطلبة بتنجح ولا يوجد للقلق كما أن كورونا وضع مريح لينا كما تقول وزارة الصحة ولو معملناش التقييم ده السنة هتضيع، وكل هدفنا تعليم الطلاب والامتحان ستكون سهلة وأسهل مما تخيلنا"

عبر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تعجبه الشديد من الجدل المثار من بعض أولياء أمور طلاب صفوف النقل، المتخوفين من فكرة الامتحان قائلًا: "يعنى إحنا قدرنا ظروف كورونا وبدل ما نعمل 5 امتحانات عملنا امتحان واحد فى يوم واحد، يبقى المفروض الناس يبقوا سعداء مش العكس، ولو المصريين عندهم استعداد ينزلوا ولادهم يمتحنوا كل مادة لوحدها ومش مضايقين من كورونا وعندهم استعداد ينزلوا 10 أيام بدل يوم ويمتحنوا كل مادة لوحدها يقولوا لنا".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من يضع امتحانات المدارس الدولية ليست وزارة التربية والتعليم، موضحا أن مواد الهوية بالمدارس الدولية أو خلل فى محتوى امتحانات المدارس الدولية فهى مسئولية وزارة التربية والتعليم.