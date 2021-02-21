مصدر أمني ينفي تعرض نزيل من ذوي الإعاقة بسجن جمصة شديد الحراسة لانتهاكات

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الإثارية والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن حدوث انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من ذوي الإعاقة من قِبل أحد أفراد الشرطة؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، والزعم بتلقي العديد من الاستغاثات من أهالي نزلاء السجن بتعرض النزلاء لانتهاكات واعتداءات.



وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب، ومحاولة تأليب الرأى العام.



وشدد على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.