مخاوف من موجة جديدة مع ارتفاع حالات الاصابة مجددا بفيروس كورونا في الهند

قالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان اليوم الأحد إن ست ولايات هندية سجلت ارتفاعا جديدا في حالات الاصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه طٌلب من هذه الولايات متابعة السلالات المتحورة بصورة دائمة عبر الاختبارات والسلسلة الجينومية وإعادة تشديد إجراءات الرقابة والاحتواء.

وأثار الارتفاع في حالات الاصابة مخاوف من أن تؤدي السلالات المتحورة الجديدة من الفيروس لارتفاع حالات الاصابة بالفيروس في البلاد، التي سجلت تراجعا مستداما في حالات الاصابة في الفترة ما بين سبتمبر ويناير الماضيين.

وجرى تسجيل ارتفاع في حالات الاصابة في ولايتي كيرالا وماهارشترا خلال الأربعة أسابيع الماضية، تليهما تشاتيسجار ومادهيا براديش، وكلاهما على الحدود مع ماهراشترا، بالإضافة إلى البنجاب وجامو وكشمير.

وأضافت وزارة الصحة أن نحو 77% من جميع الحالات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية وقعت في ولايتي ماهراشترا وكيرالا.

ونقلت شبكة تلفزيون "ان دي تي في" الاخبارية عن شاشانك جوشي العضو بمجموعة المهام المعنية بمواجهة الوضع الوبائي "ظهرت ما لا يقل عن 240 سلالة جديدة في ماهارشترا وعاصمتها مومباي، وكانت سببا في ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في الولاية".

وأفادت الشبكة الإخبارية بأن اثنتى عشرة عينة تم اختبارها في مختبر تديره الدولة في ولاية ماهاراشترا وأظهرت العينات أن السلالات الجديدة لم تكن هي الموجودة في بريطانيا أو جنوب إفريقيا أو البرازيل. ويتم إجراء مزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كانت سلالات محلية.

وقال مسؤول في المؤتمر الأسبوعي لوزارة الصحة إن الاختبارات أكدت إصابة أربعة أشخاص في الهند بالسلالة البرازيلية من فيروس كورونا وإصابة شخص واحد بسلالة جنوب إفريقيا، في حين تم تسجيل إصابة 187 شخصًا بالسلالة البريطانية من الفيروس.

وتم فرض حظر تجول لمدة أسبوع في منطقة أمرافاتي في ولاية ماهاراشترا، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 50 % في حالات الإصابة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

وكانت حالات الاصابة اليومية في الهند قد تراجعت بصورة مستدامة من نحو 80 ألفا و90 ألفا في منتصف سبتمبر إلى نحو 11 ألف و 12 ألف في منتصف يناير الماضي.