مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة مجددا بفيروس كورونا في الهند

قالت وزارة الصحة الاتحادية، في بيان اليوم الأحد، إن ست ولايات هندية سجلت ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه طُلب من تلك الولايات متابعة السلالات المتحورة بصورة دائمة عبر الاختبارات والسلسلة الجينومية وإعادة تشديد إجراءات الرقابة والاحتواء.

وأثار الارتفاع في حالات الإصابة مخاوف من أن تؤدي السلالات المتحورة الجديدة من الفيروس لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، التي سجلت تراجعا مستداما في حالات الإصابة في الفترة ما بين سبتمبر ويناير الماضيين.

وجرى تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة في ولايتي كيرالا وماهارشترا خلال الأربعة أسابيع الماضي، تليهما تشاتيسجار ومادهيا براديش، وكلاهما على الحدود مع ماهراشترا، بالإضافة إلى البنجاب وجامو وكشمير.

وأضافت وزارة الصحة أن نحو 77% من جميع الحالات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية وقعت في ولايتي ماهراشترا وكيرالا.

ونقلت شبكة ان دي تي في الاخبارية عن شاشانك جوشي العضو بمجموعة المهام المعنية بمواجهة الوضع الوبائي " ظهرت ما لا يقل عن 240 سلالة جديدة في ماهارشترا وعاصمتها مومباي، وكانت سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية".

وكانت حالات الاصابة اليومية قد تراجعت بصورة مستدامة من نحو 80 ألفا و90 ألفا في منتصف سبتمبر إلى نحو 11 ألفا و12 ألفا في منتصف يناير الماضي.