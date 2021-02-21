رئيس النواب الليبي: توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين من أهم أولويات الحكومة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، مبينًا في الوقت ذاته، أن الإعلان الدستوري أعطى صلاحية تحديد كيفية انتخاب رئيس الدولة.

وقال صالح، في تصريح لقناة "العربية الحدث" مساء اليوم الأحد، إن توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة، مستنكرًا محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا، واعتبر أن الحكومة لا تسيطر على طرابلس وأن المليشيات تسيطر عليها.

وفي هذا السياق، قال صالح إنه على الحكومة الليبية المؤقتة العمل من سرت لتفادي المجموعات المسلحة، عازيًا ذلك إلى أن العاصمة طرابلس غير آمنة بسبب وجود المليشيات فيها.

وأشار إلى أنه طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بسرعة إخراج المرتزقة من العاصمة الليبية.

وحول إجراء الاتفاقيات ومراجعة الاتفاقيات السابقة، أوضح صالح، أن الوقت المناسب لدراسة الاتفاقيات السابقة يكون بوجود سلطة دائمة وموافقة تشريعية، موضحا أنه سيتم عقد جلسة البرلمان في سرت لمنح الحكومة الثقة بعد تشكيلها.