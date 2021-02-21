استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.



وقال نتنياهو، في مستهل اللقاء: "هذا هو يوم مهم يمثل التعاون المتواصل بيننا في مجال الطاقة وفي مجالات كثيرة أخرى.. ونعتقد أن عصرا جديدا من السلام والازدهار يسود حاليا"، بفضل اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل ودول إقليمية.



وأضاف: "لقد بدأ هذا بطبيعة الحال باتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين مصر وإسرائيل، ولكن هذا يتحول الآن إلى ما يمكن له أن يحسن الأوضاع الاقتصادية عند جميع شعوب المنطقة.. ونعتقد أن هذه هي فرصة هائلة لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى".



وقال: "نحن نشكل مركزا إقليميا للطاقة. ومعا نستطيع توفير ليس احتياجاتنا فحسب وإنما احتياجات دول كثيرة أخرى".



وكانت وزارة البترول المصرية ذكرت أن الملا سيلتقي محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في رام الله، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجى لتطوير سوق إقليمية للغاز في ظل دخول ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيز التنفيذ، بما يدعم جهود الدول الأعضاء فى استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.



وأشاد وزير الطاقة الإسرائيلي، خلال استقبال نتنياهو للملا، بالزيارة، وقال إنها تحمل في طياتها أهمية تاريخية كون منتدى الغاز الإقليمي وتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر يمثلان أكثر تعاون اقتصادي بين مصر وإسرائيل منذ التوقيع على اتفاقية السلام قبل حوالي 40 عاما.



وحضر اللقاء، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي، كل من رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال وسفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون والسفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي.



ويضم منتدى الغاز مصر والفلسطينيين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا.