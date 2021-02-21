الزمالك يؤدي أول تدريباته في السنغال

أدى فريق الزمالك مرانا خفيفا في فندق الإقامة لدى وصول البعثة قبل نحو ساعتين مساء اليوم الأحد إلى العاصمة السنغالية دكار

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانا خفيفا بفندق الاقامة ، جاء ذلك بعد الغاء المران الذي كان من المقرر خوضه على احد الملاعب القريبة من فندق الاقامة اليوم، نظرا لحالة الارهاق التي سيطرت على اللاعبين من رحلة الطيران الشاقة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.