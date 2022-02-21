محافظ أسوان يتابع إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الجهود المبذولة لإزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات المباني بمساحة إجمالية 13 ألفًا و854 م2، بمراكز كوم أمبو ونصر النوبة وأسوان.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات المكبرة، ضمن أعمال الموجة الـ19 لحفظ حق الدولة وإزالة مختلف التعديات على أملاك الدولة بجميع القرى والمدن.

وفي نفس السياق، أكد شوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية ٤٢٤٥ م2.

ومن ناحيته، أوضح صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، تنفيذ ١٢ قرار إزالة فورية لتعديات على أملاك السكة الحديد بقروى قورته بمساحة ٤٣٤ مترا.

وكشف المهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، عن تنفيذ 5 قرارات إزالة إدارية وفورية لمخالفات مبان حديثة في قرية أبو الريش قبلي بمساحة إجمالية 9175 م2.