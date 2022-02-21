تحدث خوان براون المدير الفني السابق، للنادي الإسماعيلي، عن فترة تواجده في قلعة الدراويش، مؤكدًا أنه أخطأ في الاستمرار عقب لقاء الجونة.

وكان الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، قد قرر إقالة براون من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، وقال حينها رئيس الدراويش، أن مجلس الإدارة وفر جميع الصفقات واحتياجات الفريق بناءا على اختيارات الجهاز الفني.

وقال براون، في تصريحات عبر قناة "المحور": "كنت أقود التدريبات بحضور 40 لاعبًا، وكنت واضحًا مع إدارة الإسماعيلي بضرورة رحيل بعض اللاعبين لكي أظهر بشكل مميز مع الإسماعيلي".

وأضاف: "الفريق تحسن بشكل كبير في كأس الرابطة، ووافقت على 3 صفقات شتوية فقط للإسماعيلي، والباقي جاء بقرار من رئيس النادي".

وواصل: "حولت بطولة كأس الرابطة إلى كأس العالم من وجهة نظر إدارة الإسماعيلي، والبعض داخل مجلس الإدارة كان يتدخل في عملي ويستفسر عن اللاعبين الذين يتواجدون في التشكيل ولماذا بعض اللاعبين خارج التشكيل، ولم أتقبل ذلك بأي شكل من الأشكال".

وأردف: "بعد لقاء الجونة اجتمعت مع رئيس الإسماعيلي وأكد ثقته الكبيرة فيّ، ووافقت على البقاء بناء على هذه الجلسة بعدما اتخذت قرارًا بالرحيل، ولكن اللاعبين طالبوني بالبقاء وقررت البقاء، ولكني أخطأت بالاستمرار، وفي التوقيت الحالي أنا خارج النادي".

وعن أداء أشرف بن شرقي، مع الزمالك، أجاب: "المغربي في الهلال السعودي كان يفقد خصمه توازنه، والآن مع الزمالك يفتقد للثقة الكافية، هو لاعب كبير وسيعود، ولا أستطيع أن أنصحه بالبقاء في القلعة البيضاء فهو نادٍ كبير، كما أنه لاعب ذكي وسيفكر في ما هو أفضل له".

وأتم: "المنتخب المصري تحسن بشكل تدريجي في كأس الأمم الإفريقية، ولكن المباريات النهائية تقام على تفاصيل صغيرة، والتوفيق لم يحالف الفراعنة، وأعتقد أن الفريق يمتلك فرصة التأهل إلى كأس العالم، ويمتلك مدربًا مميزًا وكذلك لاعبين على أعلى مستوى".