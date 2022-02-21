 المفوضية الأوروبية: سنرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية: سنرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:24 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:24 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، انتهاك صارخ للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا واتفاقيات مينسك.

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا، بالتضامن مع كييف.

 

وأعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، مساء الاثنين، اعترافه باستقلال دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

واستقبل «بوتين» رئيسي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين وأعلن استقلال الجمهوريتين، بعد توقيع القرار الخاص بهذه المسألة.

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