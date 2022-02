المفوضية الأوروبية: سنرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، انتهاك صارخ للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا واتفاقيات مينسك.

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا، بالتضامن مع كييف.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.