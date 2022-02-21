تيليكوم إيطاليا: الشركة لا تزال تناقش استراتيجيتها الجديدة

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قالت شركة تيليكوم إيطاليا للاتصالات في بيان إن الشركة لا تزال تناقش استراتيجيتها الجديدة ولم تراجع بعد أهدافها المالية

ونفت شركة الاتصالات الايطالية تقارير وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأنها سوف تشهد "نموا سلبيا" حتى عام 2024 .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة "ال ميساجيرو" قولها في وقت سابق اليوم الأحد إن بعض المديرين يطلبون من الرئيس التنفيذي للشركة "بيترو لابريولا" وضع "أهداف أكثر طموحا".

وأعربت الشركة في بيانها "عن انزعاجها وقلقها إزاء التحدث عن عمليات إعادة هيكلة، والتي تعتبر بلا أساس ومضرة".

وأكدت شركة تيليكوم إيطاليا أنها ستكشف عن خطة العمل الجديدة خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم 2 آذار/مارس المقبل.