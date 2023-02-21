قال الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب هو من بدأ الحرب، مؤكدا أن موسكو فعلت كل شيء لمنعها.
وأوضح بوتين في كلمة أمام البرلمان الروسي، قبل قليل: "الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات سليمة قبل بدء العملية العسكرية"، مضيفا: "الدول الغربية تعمل على خداع شعوبها"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، عبر حسابها بموقع "تويتر".
وتابع الرئيس الروسي: "أمريكا الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي، والغرب كان ينقل الأسلحة لأوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة"، مردفا: "النظام في كييف دعم الإرهابيين في منطقة دونباس".
وأكد بوتين: "حاولنا حل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية لكن النظام الأوكراني عمل على نشر الكراهية".
وأوضح الرئيس الروسي: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف بوتين، أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.