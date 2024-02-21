وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لولاية كسلا، ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، مساء الأربعاء، حيّا «البرهان» جموع المواطنين بالولاية، مشيراً إلى أن «تعدد القبائل بولاية كسلا يمثل نموذجًا لوحدة التنوع المجتمعي».

وتفقد خلال الجولة ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 41 مشاه بكسلا، مؤكداً أن «القوات المسلحة ماضية في معركتها حتى دحر هذا التمرد وهزيمته نهائياً».

وأشاد بالمستوى العالي لاستعداد القوات النظامية بجميع وحداتها في المنطقة الشرقية، وجاهزيتها لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

وثمن «دور حكومة الولاية والأجهزة النظامية لدعمهم ومساندتهم للجهد العسكري، والمستنفرين بالمقاومة الشعبية الذين لبوا نداء الوطن، وانخرطوا في صفوف القوات المسلحة؛ لمجابهة هذا التمرد ودحره وهزيمته وتأمين هذا البلد وحماية أرضه وعرضه».

وأكد أن «الإرادة الشعبية والمخلصين والشرفاء من أبناء هذا الوطن هي الدافع لنصرة القوات المسلحة»، قائلًا إن «القوات المسلحة تتقدم في المحاور كافة، وقريباً ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض هذا الوطن».