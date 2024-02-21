حزب الشعب الباكستاني وحزب رابطة مسلمى باكستان - نواز يتفقان على تشكيل حكومة ائتلافية

أعلن حزبان سياسيان كبيران في باكستان اليوم الثلاثاء أنهما توصلا إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة،مع استعداد شهباز شريف لتولي منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات العامة التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بيلاوال بوتو زارداري رئيس حزب الشعب الباكستاني في مؤتمر صحفي مشترك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن شهباز شريف سيكون المرشح لتولي رئاسة الوزراء.

يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 10 أيام من الانتخابات الوطنية التي شهدت منافسة شديدة ولكنها محل نزاع، حيث لم ينتج عنها فوز أي حزب بشكل واضح.

وعقد زعماء حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو وحزب رابطة مسلمى باكستان / جناح نواز الذي يتزعمه نواز شريف رئيس الوزراء لثلاث فترات، عدة جولات من المحادثات حول صيغة لتقاسم السلطة قبل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقد أعلنت أربعة أحزاب أخرى صغيرة على الأقل وعدد من المرشحين المستقلين بالفعل دعمهم للائتلاف.

وقال شريف "سنبذل جهودنا الجماعية لإخراج البلاد من الأزمات متعددة الأوجه"، بينما شكر زعماء حزب رابطة مسلمى باكستان- جناح نواز وحزب الشعب الباكستاني على الترشيح.

ويشترط حصول أي حزب سياسي على الأغلبية البسيطة البالغة 134 مقعدا في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة. ولم يتمكن أي حزب من تحقيق هذه الأغلبية.

وقال شريف إن لدى الحزبين معا العدد المطلوب.

وفاز المرشحون المدعومين من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذي خاض الانتخابات دون السماح له بإظهار رمز الحزب، بحوالي 100 مقعد. وجاء حزب رابطة مسلمى باكستان - جناح نواز في المركز الثاني بحصوله على 75 مقعدا، يليه حزب الشعب الباكستاني بـ54 مقعدا.

وشابت الانتخابات التي أجريت فى الثامن من الشهر الجارى فى باكستان ، القوة النووية التى يعكر صفوها تعرضها للانقلابات،مزاعم تزوير، والاشتباه في تدخل جيش البلاد القوي، وحدوث أعمال عنف متفرقة في الفترة التي سبقت الانتخابات.