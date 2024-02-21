رابطة العالم الإسلامي تأسف للفيتو الأمريكي ضد القرار الداعي لوقف إطلاق النار على غزة

أعربت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، عن استيائها وأسفها تجاه نقض مشروع القرار الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار على غزة، الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، بهدف حماية الأرواح والممتلكات للشعب الفلسطيني في القطاع.



وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، اليوم الأربعاء، جدّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، دعوته للمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب الهمجية في قطاع غزة، التي تُعدّ انتهاكًا صارخًا لكل قوانينه وأعرافه، وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقةَ في منظومته وتماسكها".



وشددت السعودية مساء الثلاثاء على ضرورة قيام مجلس الأمن القيام بدوره لوقف النار في غزة، بخاصة أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار الجزائر، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين حليفتها إسرائيل وحركة حماس.