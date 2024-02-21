ضياء رشوان: إدخال الشاحنات لغزة بعدد أكبر وبشكل آمن في قلب المفاوضات الحالية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مدخل معبر رفح في قطاع غزة يخضع لسيادة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لفتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، أن جيش الاحتلال يعيث فسادًا في كل أرجاء قطاع غزة بكل أنواع أسلحته.



وتابع: «دخول أي شاحنات من الناحية المصرية أمر ممكن، ويمكن لمصر إدخال مئات الشاحنات لكن سيتم إيقافها، وهو ما كان موضع تفاوض طويل قامت به مصر ومعها قطر والولايات المتحدة».



وأشار إلى أنّ كل ما جرى خلال الهدن التي استمرت أسبوعًا وما يجري حاليًّا من مفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين يتضمن في قلبه أن يسمح جيش الاحتلال بدخول شاحنات بعدد أكبر وبشكل آمن».



ولفت إلى أنّ جيش الاحتلال يمكن أن يقصف الشاحنات، موضحًا أنّ الطريق من معبر رفح على الجانب الفلسطيني إلى داخل غزة جرى قصفه قبل فتحه لعبور الشاحنات.



وأكّد أن جيش الاحتلال موجود في سماء قطاع غزة على مدار الساعة ولا يغادرها مُطلقًا، موضحًا أن كل الشاحنات يتم تفتيشها من الناحية الأخرى سواء في معبر رفح كرم أبو سالم أو معبر نيتسارا (العوجة) وهو باتفاق دولي تشارك فيه مصر مع قطر والولايات المتحدة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.